IL BILANCIO

ROMA L'assemblea degli azionisti di Acea ha approvato il bilancio 2019 chiuso con ricavi e utili in crescita e ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione, con un riscontro particolarmente ampio, tra gli azionisti di minoranza, per la lista presentata dalla FinCal di Francesco Gaetano Caltagirone con cui, a quanto si apprende, si è schierata la maggioranza dei fondi d'investimento. Per statuto, tranne che per il socio di maggioranza (Roma Capitale possiede il 51%), per tutti gli altri è previsto uno sbarramento all'8% dei diritti di voto. Ebbene, l'azionista Suez, che possiede il 23,3% di Acea, ha raccolto adesioni corrispondenti al 10,75% dei voti; mentre FinCal, cui fa capo una quota pari al 5,45%, ha invece ottenuto il 19,13% dei voti. Un riconoscimento alla serietà del Gruppo Caltagirone che dimostra quanto sia apprezzato dal mercato, in considerazione anche del fatto che tra i fondi che hanno aderito alla proposta FinCal figurano nomi della finanza globale come BlackRock, JP Morgan, Allianz Fund e Morgan Stanley.

Il nuovo cda resterà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022. Michaela Castelli è stata confermata presidente del board. Nel nuovo cda, che mantiene il numero di nove componenti, risultano eletti oltre a Castelli, Giacomo Larocca, Giuseppe Gola, Gabriella Chiellino e Liliana Godino sulla base della lista presentata dal socio Roma Capitale; Alessandro Caltagirone e Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso per la lista presentata dall'azionista FinCal; Diane Galbe e Giovanni Giani per la lista presentata dal socio Suez.

APPROVATO IL DIVIDENDO

Riunito subito dopo l'assemblea, il cda ha poi nominato amministratore delegato Gola, al quale sono stati conferiti, in linea con l'assetto precedente, tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria della società, con esclusione, oltre a quelli non delegabili a norma di statuto, di specifiche attribuzioni che il consiglio ha riservato alla propria competenza. Il cda ha inoltre riconosciuto alla presidente alcune specifiche attribuzioni in materia di corporate governance. Il cda ha quindi verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai consiglieri Caltagirone, Capece Minutolo del Sasso, Chiellino, Galbe, Giani, Godino e Larocca.

Il bilancio 2019 di Acea ha chiuso con un risultato netto di gruppo di 284 milioni (+5%). In crescita del 12% il margine operativo lordo consolidato pari a 1.042 milioni (933 milioni nel 2018). Il risultato operativo è stato pari a 518 milioni con un incremento di 40 milioni (+8%). Gli investimenti realizzati nel 2019 sono ammontati a 793 milioni. Più alto il debito finanziario netto, che a fine 2019 per effetto di nuovi investimenti ha toccato 3 miliardi. In base a tali risultati l'assemblea ha anche deliberato un dividendo pari a 0,78 euro per azione in pagamento dal 24 giugno.

