ROMA Banca Generali registra il secondo miglior anno di sempre, chiudendo il 2020 con una raccolta che ha sfiorato 5,9 miliardi grazie anche ai 782 milioni arrivati a dicembre in crescita del 27% rispetto all'anno precedente. Record assoluto, invece, per quanto riguarda il risparmio gestito, dato che lo scorso mese si è assestato a quota 737 milioni (+91%). Grazie ai risultati ottenuti, le masse totali a fine 2020 sono superiori a 74 miliardi, mentre quelle nuove sotto consulenza evoluta a dicembre sono state pari a 177 milioni (1,3 miliardi da inizio anno) raggiungendo il totale di 6 miliardi in costante crescita rispetto ai 4,7 miliardi dello scorso esercizio (+28%).

Con un anno di anticipo è stato raggiunto il livello più elevato del target fissato per il 2021 nell'ambito del piano strategico 2019-21. «Siamo davvero orgogliosi del lavoro al fianco dei clienti e dei risultati raggiunti. Dicembre è stato uno dei migliori mesi di sempre nella storia della banca e pur con tutte le complessità e criticità di questa terribile crisi siamo stati in grado di aumentare complessivamente nell'anno i flussi di raccolta arrivando a sfiorare i 6 miliardi», ha commentato l'ad Gian Maria Mossa, che guarda «con rinnovata fiducia alle sfide del 2021».

