IL BILANCIO

NOVENTA DI PIAVE Il gruppo Bat chiude il 2019 con 94 milioni di fatturato aggregato (+ 10%) e continua il piano di espansione all'estero, dove già registra il 70% del suo giro d'affari, con investimenti in ricerca e sviluppo.

La società di Noventa di Piave (Venezia), tra i principali operatori nel mercato mondiale delle soluzioni ombreggianti outdoor e di accessori per la schermatura solare, dà lavoro a 415 dipendenti, tra iul quartier generale nel Veneziano e le 8 società controllate, di cui 6 all'estero con filiali strategiche in Francia, Spagna, Svezia e Stati Uniti. Due i marchi e le divisioni su cui fa leva il gruppo: Bat che sviluppa, ingegnerizza, produce e distribuisce sistemi e componenti per la schermatura solare; e Ke Outdoor Design, che produce pergole, tende da sole e vele sia per contesti residenziali che per hotel e ristoranti che vengono distribuite attraverso una rete ufficiale di Ke Store e rivenditori. Tra gli obiettivi di quest'anno, l'inaugurazione di una nuova filiale commerciale in Europa.

SVILUPPO ALL'ESTERO

«Soprattutto in questo particolare momento storico, vorrei sottolineare dichiara Amorino Barbieri, presidente e fondatore di Bat che il gruppo guarda al futuro con slancio positivo e grande fiducia, mettendo in campo un cospicuo piano di investimenti per la crescita, nell'ottica di consolidare al meglio la nostra presenza in Italia e all'estero. Ora più che mai, non smettiamo di credere al valore del Made in Italy».

