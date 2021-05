Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RISIKOMILANO All'uscita dell'emergenza Covid, politica e banche lavorano a un piano che rafforzando gli istituti, assicuri supporto a imprese e famiglie per investimenti e occupazione. Questo piano, presentato come Dl Sostegni bis, è parcheggiato alla Camera e punta sulle fusioni bancarie accordando benefici in termini di nuovo capitale convertendo i crediti fiscali (Dta). C'è da privatizzare Mps e vendere Carige di proprietà del Fondo...