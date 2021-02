TURISMO DI LUSSO

VENEZIA Novantatré camere e una terrazza da sogno affacciata sul bacino di San Marco e sull'isola di San Giorgio. Ma anche una galleria d'arte che innerva ogni angolo di uno degli hotel più iconici di Venezia, il Luna Baglioni. Acquistato nei giorni scorsi dai miluardari inglesi Reuben Brothers. Cento milioni, il prezzo dell'assegno staccato da Reuben Brothers per far suo quello che la leggenda vuole essere stato un rifugio per i cavalieri templari nel 1.118 e che - hotel più antico di Venezia - può vantare nel salone Marco Polo, la sala in cui viene servita la prima colazione, un soffitto impreziosito da affreschi settecenteschi dipinti dagli allievi della scuola di Tiepolo.

L'AFFARE

L'operazione tra la Baglioni Hotels&Resorts - l'unica collezione di hotel di lusso italiana con strutture a Venezia, Roma, Firenze, in suggestive mete estive di straordinaria bellezza naturalistica (Punta Ala, Maldive) e a Londra - e la Reuben Brothers - leader nei settori del private equity, degli investimenti e dello sviluppo immobiliare - prevede, oltre alla vendita e al lease back dell'iconico Baglioni Hotel Luna a due passi da Piazza San Marco, anche una partnership strategica volta alla crescita internazionale del brand Baglioni, fondato nel 1974 da Roberto Polito. L'acquisto del Luna Baglioni è il secondo investimento dei fratelli Reuben a Venezia, dopo il recente acquisto de Il Palazzo Experimental, con vista sul Canale della Giudecca, ed è anche l'ultimo affare in ordine di tempo ad affiancare gli sviluppi alberghieri in Europa, comprese le proprietà a Capri e Roma in Italia e Verbier, in Svizzera. Solo per fare qualche esempio, a Londra la società è rappresentata dall'In&Out Club a Piccadilly, dal Mondrian Shoreditch e dal The Curtain Members' Club che aprirà i battenti tra poco. Mentre negli Stati Uniti i Reuben ha da poco acquisito The Surrey Hotel, l'iconica proprietà nell'Upper East Side di New York. L'intera operazione immobiliare è firmata Patrimonia Real Estate, guidata da Niccolò Belingardi Clusoni, che grazie alla visione condivisa con Reuben Brothers intende espandere l'intramontabile eleganza dell'ospitalità italiana a nuovi selezionati mercati. Advisors di Baglioni Hotel&Resorts sono stati Casucci, Di Tanno e Partners, Kpmg e Azimut Libera Impresa, che ha assistito Baglioni nella partnership con Reuben Brothers.

I PROTAGONISTI

«Sono orgoglioso che un partner finanziario così rilevante condivida la mia visione di sviluppo in Italia e all'estero e abbia riconosciuto il valore del nostro brand nel settore dell'hotellerie di lusso - dichiara Guido Polito, Ceo del Gruppo Baglioni dal 2011 - È un segno dell'ottimo lavoro svolto negli anni e che ha reso il brand Baglioni simbolo dell'ospitalità italiana». «L'acquisizione di uno dei leading hotels of the World di Venezia rappresenta per noi un asset strategico a completamento del nostro portfolio - afferma Jamie Reuben - Questo investimento conferma la nostra piena convinzione nell'importanza del mercato veneziano. Siamo lieti di intraprendere la collaborazione con il Gruppo Baglioni Hotels&Resorts e di guidarlo con successo nello sviluppo di nuovi mercati».

LA RIAPERTURA

Al momento il Luna Baglioni è chiuso per restauro: riaprirà - Covid permettendo - in vista dell'estate quando potrà vantare camere rinnovate, un nuovo bar e ristorante (gestito in collaborazione con uno chef 2 stelle Michelin), una Spa con cabine massaggi, sauna, bagno turco e sala relax.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

