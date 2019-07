Il 5G di Tim parte in 3 città: servizi per aziende e famiglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LANCIOROMA Anche in Italia è l'ora del 5G. Ieri Tim, dal suo hub nel pieno centro di Roma, ha dato il via alla «trasformazione digitale del Paese» attraverso la banda ultra-larga, presentando alla stampa gli investimenti sulle offerte e i servizi commerciali 5G per i prossimi anni. Si parte da Roma, Torino e Napoli dove sono già disponibili i primi servizi per famiglie e aziende, per arrivare entro il 2019 in altre 6 città - Milano, Bologna, Verona, Firenze, Matera e Bari - 30 destinazioni turistiche, 50 distretti industriali...