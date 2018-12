CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il 2018 ci lascia in eredità il rischio di una nuova bolla finanziaria. Lo lasciano presagire i trend dei mercati e le complicazioni dello scenario geopolitico mondiale, ma soprattutto lo evidenziano la quantità di derivati in circolazione e l'ammontare dei debiti di Stati e privati.Insomma, a dieci anni esatti dal crack della Lehman Brothers, la lezione della grande crisi sembra dimenticata. D'altra parte, le misure adottate in questi anni per combattere l'eccessiva finanziarizzazione appaiono insufficienti. Anzi, a ben vedere i rischi sono...