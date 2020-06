CREDITO

VENEZIA Banca Ifis scommette sulla salute in questo momento così delicato. L'istituto veneziano compra per 32,5 milioni il 70,77% Farbanca dalla Popolare Vicenza in liquidazione e diventa il primo operatore creditizio del settore in Italia e tra i primi in Europa giusto una settimana dopo il passaggio di consegne nella controllante La Scogliera tra Sabastien Egon von Furstenberg e il figlio Ernesto. L'acquisizione fa parte del programma di espansione anche sul versante commerciale messo a punto dall'Ad Luciano Colombini. Il restante 29,23% del capitale di Farbanca è detenuto da 450 piccoli azionisti, prevalentemente farmacisti. Il prezzo che verrà pagato dopo il via libera delle Autorità, che in passato avevano stoppato Popolare Sondrio, potrà essere eventualmente ridotto a seguito dell'aggiustamento previsto in contratto. Con la firma contratto è previsto il pagamento di una caparra confirmatoria pari al 15% del corrispettivo finale.

«Annunciare l'acquisizione di Farbanca in un periodo così complesso è ancora più importante perché rappresenta un segnale di fiducia verso il nostro Paese ed è la conferma che nei momenti difficili ci sono opportunità di crescita - dichiara in una nota Sebastien Egon von Furstenberg, presidente di Ifis -. Con l'integrazione degli asset complementari e il posizionamento di Credifarma e Farbanca, diventiamo un primario operatore del settore a livello europeo e acceleriamo lo sviluppo in un mercato che riteniamo strategico, a beneficio dell'intero gruppo». «Questa transazione ha una forte valenza strategica perché consente a Banca Ifis di consolidare la propria posizione di mercato nei finanziamenti alle farmacie e di conseguire importanti sinergie con la controllata Credifarma, dando vita al polo specializzato leader del settore in Italia», spiega Colombini.

La banca con quartier generale a Mestre rafforzerà così il suo presidio commerciale, raggiungendo oltre 4.700 farmacie clienti e una quota di mercato del 26%, grazie alla combinazione di Credifarma (quasi 2.800 farmacie clienti) e di Farbanca (circa 1.900 farmacie clienti). Farbanca, 36 addetti, ha chiuso il 2019 con un utile netto di 4,1 milioni e crediti verso la clientela pari a circa 598 milioni, patrimonio netto a 65,5 milioni, Cet1 al 16%. L'impatto stimato sul Cet1 di Ifis è di circa 21 punti base.

«L'acquisizione di Farbanca da parte di Banca Ifis - osserva il presidente di Federfarma, Marco Cossolo - rappresenta sicuramente il viatico per la creazione, insieme a Credifarma, di un polo specializzato bancario del settore che possa ampliare sempre più l'offerta di finanziamento per le farmacie corrispondendo, così, alle esigenze dell'intera categoria in un momento così delicato per gli equilibri economici del mondo della farmaci».

L'acquisizione di Farbanca, in cantiere da mesi, è la prima operazione che viene fatta con la nuova governance dopo il passaggio del controllo indiretto dell'istituto da Sebastien Furstenberg al figlio Ernesto Furstenberg Fassio col trasferimento della nuda proprietà di circa il 51% del capitale sociale della società e dei diritti di voto connessi.

Banca Ifis ha chiuso il 2019 con un utile netto di 123,1 milioni e con un patrimonio netto di 1,54 miliardi. Nel primo trimestre l'istituto veneziano ha segnato un utile di 26,4 milioni nonostante l'epidemia del Covid-19.

