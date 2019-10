Ifis-Fondiario, salta il matrimonio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZAVENEZIA Banca Ifis ha detto stop: nessuna alleanza col Credito Fondiario, altro istituto specializzato nell'acquisto e nella gestione dei crediti deteriorati controllato dal fondo americano Elliott, grande azionista di Tim e proprietario del Milan calcio. La banca veneziana in compenso ieri ha acquisto il 10% di Fbs ancora in mano ai vecchi soci.Il cda di Ifis, istituto controllato da Sebastien Egon von Furstember (che ne è anche presidente), ha deliberato di abbandonare definitivamente le trattative col Fondiario e pertanto di non...