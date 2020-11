CREDITI DETERIORATI

VENEZIA Banca Ifis torna sul mercato degli Npl: finalizzata ieri col gruppo Intesa Sanpaolo un'operazione di acquisto di crediti deteriorati non garantiti per complessivi 553 milioni di euro di valore nominale.

Il portafoglio è composto da circa 65mila crediti vantati verso debitori appartenenti al segmento consumer (clienti privati) e, nello specifico, derivanti prevalentemente da contratti di prestito personale (90%), prestito auto e prestito finalizzato (10%). Al 30 ottobre scorso il portafoglio Npl di proprietà del gruppo Ifis (+ 2,1% ieri in Borsa) ammonta a 19,1 miliardi di valore nominale a cui si aggiungono 4,5 miliardi in gestione conto terzi per un totale complessivo di 23,6 miliardi di valore nominale.

«Grazie a questa nuova e importante operazione, Banca Ifis raggiunge i 2,2 miliardi in termini di acquisti complessivi di crediti non performing da inizio anno, confermandosi partner strategico del sistema bancario italiano - spiega Katia Mariotti, responsabile Direzione Centrale Npl di Banca Ifis -.I crediti deteriorati acquistati in questi mesi pongono solide basi per la redditività presente e futura del nostro gruppo. I risultati dell'attività di recupero infatti, nonostante il complesso contesto di mercato, si confermano a oggi sostanzialmente in linea con il 2019. Stiamo attualmente partecipando ad altri processi di vendita e siamo fiduciosi sul fine anno».

OBIETTIVI CONFERMATI

Nei giorni scorsi, dopo la presentazione dei dati del terzo trimestre chiusosi con un utile netto di 52,3 milioni, l'Ad di Banca Ifis Luciano Colombini si è detto fiducioso: «Vogliamo pagare il dividendo, se ci sarà possibile farlo: speriamo che la pressione di tutte le banche europee sulla Bce abbia effetto. Pensiamo di essere in condizione di pagare il dividendo perché abbiamo mantenuto la redditività, migliorato il Cet1 e abbiamo una solida posizione in materia di liquidità». Ifis nonostante il Covid ha confermato le sue linee guida: «Nel 2020, - ha avvertito Colombini - prevediamo di ottenere un utile netto nella fascia alta della guidance (50-65 milioni). Abbiamo fiducia nella nostra Banca ma, per affrontare al meglio la crisi, nei primi 9 mesi del 2020 abbiamo accantonato per Covid circa 47 milioni e aumentato il nostro Cet1 di circa 73 punti base. Al 30 settembre 2020 si attestava all'11,69% calcolato escludendo i dividendi del 2019 sospesi secondo le raccomandazioni della Banca d'Italia ed escludendo prudentemente l'utile netto già maturato nell'anno», ha spiegato il manager: «La posizione finanziaria e patrimoniale della banca è solida e ci permetterà di superare questa seconda ondata di Covid-19 e questo periodo di incertezza legato al contesto macroeconomico».

M.Cr.

