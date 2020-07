NPL

VENEZIA La pandemia non frena il mercato degli Npl (i crediti deteriorati vantati dalle banche che i debitori non riescono più a ripagare). Con l'allentamento del lockdown sono ripartite le operazioni. In questo senso Unicredit, focalizzata su una drastica riduzione delle esposizioni deteriorate, ne ha appena ceduti 335 milioni a Banca Ifis ed è in procinto di chiudere la vendita, secondo quanto riferito dall'agenzia Bloomberg, di altri 1,5 miliardi. In quest'ultimo caso si tratterebbe di un doppio accordo, uno di 700 milioni con Illimity e Guber e, l'altro, da 800 milioni da finalizzare sempre con Guber e di nuovo con Ifis entro fine mese.

L'operazione chiusa con Banca Ifis riguarda da una parte un portafoglio di crediti in sofferenza che derivano da contratti di credito chirografario verso clientela del segmento privati per circa 155 milioni. Dall'altra, si tratta di 180 milioni di crediti in sofferenza da contratti di credito al consumo, di cui 30 milioni già ceduti a giugno.

MERCATO IN FERMENTO

«Stiamo partecipando a 11 processi di cessione per un valore nominale di circa 2,8 miliardi», spiega Katia Mariotti, responsabile Npl di Banca Ifis. Nel primo semestre l'istituto ha acquistato 10 portafogli per complessivi 800 milioni di valore nominale (prezzo di acquisto di circa 90 milioni) e ha partecipato a 16 processi di vendita per 1,5 miliardi.

