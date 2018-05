Ieg rilancia Vicenza con 61 milioni di euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I LAVORIVICENZA Ammonta a 61 milioni di euro, dei quali poco più della metà per il primo stralcio e già inseriti nel piano industriale, l'investimento complessivo per il progetto di riqualificazione e ampliamento del quartiere fieristico di Vicenza. Ad annunciarlo ieri a Vicenza i vertici di Italian Exhibition Group Spa (Ieg), il primo player fieristico e congressuale italiano per prodotti di proprietà e per redditività, nato dalla fusione delle fiere di Rimini e del capoluogo berico.Il primo intervento, pari a 33 milioni, prevede la...