Ieg: Peraboni nuovo Ad, risultati 2019 sopra le attese

FIEREVICENZA Corrado Peraboni è il nuovo amministratore delegato di Italian Exibition Group, la società che gestisce le fiere di Vicenza e Rimini che dovrebbe chiudere l'anno in crescita sul 2018 quando il fatturato ammontava a 174 milioni. Ieri il cda della società ha cooptato Peraboni, ex Ad di Fiera Milano, quale componente del consiglio con il ruolo di amministratore delegato ed amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. La cooptazione avrà efficacia dall'1 gennaio 2020. Laureato in...