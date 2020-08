IL BILANCIO

BOLOGNA Ieg, il Covid pesa ma la società tiene. L'utile nel primo semestre per le fiere di Rimini e Vicenza è a 9,36 milioni (- 13,1%) mentre i ricavi calano del 38,1% a quota 61,8 milioni grazie a un buon inizio anno (nei primi due mesi la crescita organica era cresciuta del 2,4% a 2,4 milioni di euro) e all'efficacia delle misure immediatamente adottate in risposta alla pandemia di coronavirus. Come si legge nella relazione finanziaria approvata dal cda, il risultato netto di pertinenza della capogruppo è salito dell'1,2% a 9,78 milioni, anche grazie a proventi finanziari non ricorrenti di 9,3 milioni. L'Ebitda si è attestato a 15,6 milioni (-41,5%), l'Ebit a 3,4 milioni (-80,8%), nonostante una svalutazione di asset non ricorrente di 2,6 milioni. L'Ebitda Margin è stato pari al 25,3%, in calo di 1,4 punti percentuali. Al 30 giugno la posizione finanziaria netta si attestava 104,8 milioni, sostanzialmente invariata.

A VICENZA PRIMA FIERA IBRIDA

Va notato che la pandemia ha causato la sospensione dell'attività del gruppo da fine febbraio e per tutti i restanti mesi del primo semestre. Pertanto l'attività del secondo trimestre è stata quasi azzerata (-95,6% rispetto allo stesso periodo 2019). Dal 18 agosto è ripresa l'attività di Ieg sul fronte congressuale con un evento al Palacongressi di Rimini. Sul fronte degli eventi fieristici organizzati la prima manifestazione prevista in calendario è Voice-Vicenza Oro International Community Event (Vicenza, 12-14 settembre), che costituirà il primo esempio in Italia di fiera realmente ibrida, «in quanto coniugherà la presenza fisica degli operatori con le nuove opportunità di comunicazione offerte dalle tecnologie digitali».

