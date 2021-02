L'INIZIATIVA

PADOVA Idrobase Group: 50.000 euro di premi produzione ai 50 dipendenti dopo la buona crescita dell'anno scorso chiuso con 15 milioni di fatturato e il premio China Awards. Nel 2021 prevista una crescita del 12%.

Il gruppo dei prodotti per la sanificazione di Borgoricco (Padova) ha distribuito i premi di produzione per il buon andamento del 2020: 50mila euro suddivisi fra la cinquantina di dipendenti. «La responsabilità sociale dell'imprenditore è un principio, che va praticato ad iniziare dai collaboratori aziendali e da sempre è parte della nostra filosofia aziendale - evidenzia Bruno Ferrarese, contitolare di Idrobase Group -. Nonostante le tante difficoltà siamo riusciti ancora a crescere ed è giusto che questo importante traguardo abbia una concreta ricaduta anche sui bilanci familiari dei nostri collaboratori e collaboratrici».

In attesa del nuovo dispositivo Bkm, frutto della collaborazione con K-Inn Tech (spin off dell'Università di Padova), l'azienda di Borgoricco ha chiuso l'anno con un fatturato aggregato di 15 milioni per un incremento del 9% sul 2019, cui corrisponde anche una crescita occupazionale pari al 30% nella sede centrale in provincia di Padova. Altre unità produttive sono a Ningbo in Cina, Bangalore in India, Mosca in Russia, Ho chi Minh in Vietnam. Idrobase Group guarda con fiducia al 2021, programmando un ulteriore incremento del 12% nel fatturato.

