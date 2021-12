Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ILLUMINAZIONEVENEZIA La veneziana Axolight entra nella scuderia di Italian Design Group. L'azienda di Scorzè (Venezia), specializzata nella progettazione e produzione di lampade di design made in Italy, 6 milioni di fatturato, ha ceduto per ora uan quota di minoranza al polo italiano dell'arredo di design di alta qualità.Axolight, azienda di illuminazione con sede in Italia e negli Stati Uniti è specializzata nella progettazione e...