Iccrea: ok allo statuto, aumento da 250 milioni

CREDITOROMA L'assemblea di Iccrea Banca ha deliberato all'unanimità la modifica dello statuto e completa nei tempi pianificati l'iter per diventare capogruppo del costituendo Gruppo bancario Cooperativo Iccrea. Approvato all'unanimità anche un nuovo aumento di capitale per 250 milioni di euro che porterà il patrimonio netto a quasi 2 miliardi. Le Bcc aderenti al gruppo trentino Ccb (controllano circa il 20% del capitale) non hanno partecipato alla votazione ma si riservano iniziative legali.CCB ASSENTEIl presidente di Iccrea Banca, Giulio...