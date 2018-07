I sindacati bocciano i voucher: «Il decreto non è vera svolta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA «Luci ed ombre» nel decreto dignità: il giudizio dei sindacati sul provvedimento che, approvato dalle commissioni Lavoro e Finanze della Camera, domani approda in Aula, è positivo sul capitolo delle delocalizzazioni e dei giochi, critico invece sul fronte lavoro. Ed in particolare sui voucher: la loro estensione nei settori dell'agricoltura e del turismo viene bocciata all'unisono non solo dalla Cgil, ma anche da Cisl e Uil. E, pur condividendo i principi della lotta al precariato e la stretta sui contratti a termine, per i...