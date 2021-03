I RISULTATI

ROMA Nonostante la pandemia, il 2020 è stato un anno record per Cementir Holding. Lo dice l'incremento dell'utile a doppia cifra, il fatturato più alto mai registrato nella storia della società e l'indebitamento in forte calo (da 239 a 122 milioni) a fronte di una proposta di dividendo in linea con quello dell'anno precedente (0,14 euro per azione).

«Nonostante la grave pandemia, il gruppo ha mostrato una notevole resilienza, con un aumento del 12,9% dei volumi di cemento venduti con ricavi al massimo storico. Il margine operativo lordo su base ricorrente è aumentato del 2,2%, il risultato operativo del 3,6% e l'utile netto di gruppo del 22,1% rispetto al 2019 (a 102 milioni)», è il commento Francesco Caltagirone jr, presidente e amministratore delegato della società al termine del cda che ha approvato i conti.

GLI EFFETTI

Nel dettaglio, nel corso dell'esercizio i volumi di cemento e clinker venduti sono stati pari a 10,7 milioni di tonnellate, sono arrivati a registrato un incremento particolarmente robusto, attribuibile soprattutto alla performance in Turchia, in crescita del 39%.

Anche i volumi di vendita del calcestruzzo, pari a 4,4 milioni di metri cubi, sono aumentati del 7,8% anch'essi principalmente per l'incremento in Turchia e, in misura minore, in Svezia.

Passando al settore degli aggregati, i volumi di vendita (9,5 milioni di tonnellate) sono risultati in diminuzione dell'1,8% a causa della contrazione in Belgio e Francia causa Covid, parzialmente compensata dall'incremento in Danimarca e Svezia.

Dunque, i ricavi da vendite e prestazioni del gruppo Cementir hanno raggiunto il record storico di 1.224,8 milioni, in aumento dell'1,1%. Una spinta arrivata, come già sottolineato, dal positivo andamento della Turchia, ma anche dell'Egitto; mentre sono stabili o in flessione le altre regioni, spiega la società pronta a sottolineare come a cambi costanti 2019 i ricavi sarebbero stati pari a 1.269,3 milioni, in aumento del 4,7% sull'anno precedente.

Nello stesso tempo, sono in calo dell'1,1% i costi operativi, pari a 969 milioni, grazie alle misure di contenimento varate in occasione della prima diffusione della pandemia e alla riduzione del costo delle materie prime, sceso da 466,4 a 461,2 milioni.

A sua volta il margine operativo lordo si è attestato a 263,7 milioni, praticamente invariato rispetto ai 263,8 milioni del 2019. A cambi costanti con l'anno precedente il margine operativo lordo sarebbe stato pari a 267 milioni. Inoltre, escludendo proventi e oneri non ricorrenti inclusi nel margine operativo lordo, la variazione sarebbe stata positiva del 2,2%. Infine l'incidenza del margine sui ricavi si attesta al 21,5% rispetto al 21,8% del 2019.

Roberta Amoruso

