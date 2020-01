I risparmiatori: rimborsi già in aprile, Bankitalia nel mirino

L'ASSEMBLEA

dal nostro inviato

BASSANO DEL GRAPPA Dopo quasi quattro ore di arringa, spiegazioni, slide, i tremila e passa del palasport di Bassano sono pronti a sommergere di domande di rimborso Consap e a battagliare anche con Banca d'Italia. «Il 30% di rimborso è un risultato storico, spero che i primi soldi arrivino dopo la chiusura dei termini per le domande, il 18 aprile. Se così non fosse ci muoveremo in maniera decisa - avverte Luigi Ugone, leader dell'associazione «Noi che credevamo» -. Il messaggio che lanciamo ai risparmiatori è fate domanda: noi ne abbiamo 1500 già pronte. E chiediamo di far rimuovere chi non ha vigilato come il governatore Visco: l'ho chiesto per lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e presto faremo partire una messa in mora cattiva nei confronti della Banca d'Italia», promette Ugone, che insieme al coordinamento Don Torta di Andrea Arman ha organizzato l'assemblea di ieri al palasport di Bassano.

Sono arrivati anche in bus per capire a che punto sono i tanto promessi rimborsi da 1,5 miliardi per i truffati delle Popolari mentre nel frattempo l'elenco delle banche in crisi si è allungato, dopo Carige è stata la volta di Popolare Bari: «Una banca che negli ultimi anni ha visto raddoppiare i suoi soci mentre la sua situazione patrimoniale andava peggiorando anche per colpa del via libera all'acquisizione di Tercas della Banca d'Italia. La stessa cosa accaduta qui da noi con BpVi e Veneto Banca - sottolinea Ugone -. Ci sono responsabilità della Vigilanza, per questo chiediamo che vengano desecretati gli atti della prima Commissione d'inchiesta parlamentare sulle banche per portare avanti la nostra battaglia legale. Non ci basta il 30% di rimborso. Vogliamo indietro tutti i nostri soldi». Ugone fa da regista e da narratore dei misfatti degli ultimi anni.

PROMESSE NON MANTENUTE

Con un po' di nostalgia per quella riunione a Vicenza dell'8 febbraio 2019 quando al centro dell'arena c'erano i due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che allora promisero: «I soldi ai truffati arriveranno presto». Non si sono ancora visti. Come loro. «Li abbiamo invitati ma erano impegnati, come abbiamo invitato anche il premier Conte, Matteo Renzi e quelli del Pd, Zonin. Sono venuti solo gli esponenti della Lega, e questo vorrà pur dire qualcosa».

C'era anche Luigi Paragone, l'eretico 5stelle: «Continuano le porte girevoli tra ministeri, Banca d'Italia e grandi imprese. Vorrei che la Commissione d'inchiesta mettesse in luce queste relazioni e che vengano pubblicati gli elenchi degli imprenditori che hanno preso i soldi dalle Popolari e mai restituiti». Poi la previsione: «Alla presidenza della Commissione d'inchiesta sulle banche andrà Carla Ruocco che lascerà la guida della Commissione Finanze della Camera a un Pd, un bello scambio di poltrone», tuona Paragone criticando i 5stelle e fine assemblea rivela: «Temo che alla fine i rimborsi non arriveranno mai, troveranno qualche inghippo».

MARCATO: SEMPRE ATTENTI

Arman rilancia la grande domanda: «Dove sono finiti i soldi delle nostre banche? Questa storia torbida e violenta, che ha provocato tante morti, non ha ancora avuto verità. E a noi ci hanno dato degli speculatori perché ci siamo fidati dei banchieri e della Banca d'Italia». Mentre l'europarlamentare della Lega Mara Bizzotto chiede la galera per i responsabili dei crac e il presidente del Consiglio Veneto Roberto Ciambetti sottolinea: «C'è stata disparità di trattamento tra le Popolari venete e la Bari, alcuni uomini di Banca d'Italia hanno avuto un comportamento clamorosamente diverso. E sui rimborsi c'è chi frena: i problemi della piattaforma Consap lo dimostrano».

Maurizio Crema

