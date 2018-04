CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I RIFLESSIROMA L'accordo tra Sky e Mediaset assicura ai due broadcaster reciproci vantaggi: multipiattaforma e più contenuti di qualità. Un'offerta completa per gli abbonati, che allo stesso costo potranno usufruire di nuovi canali. I prezzi, almeno per il momento, non sono destinati a scendere. Ma per il telespettatore ci sarà il vantaggio di avere un abbonamento che soddisfi tutte le richieste, cosa che finora risultava difficile perché la concorrenza disseminava le attrazioni. E si finiva per spendere di più. L'accordo tra Mediaset e...