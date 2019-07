I ricavi del colosso inglese a quota 1,2 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Vodafone Italia chiude il trimestre al 30 giugno con ricavi da servizi in calo del 3,8% a 1.198 milioni di euro, in miglioramento rispetto all'ultimo trimestre dell'anno precedente (in cui il calo era del 7%). «La performance del trimestre risulta ancora influenzata dalle dinamiche competitive sul segmento mobile, parzialmente compensate dalla crescita dei ricavi (+9,2% a 293 milioni di euro) e della base clienti di rete fissa» che raggiunge i 3 milioni di clienti, di cui 2,8 milioni in banda larga, in crescita del 9,7% rispetto allo stesso...