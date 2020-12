PROCESSO BPVI

VENEZIA La requisitoria di ieri dei pm del processo sul crac della Popolare di Vicenza si è concentrata sulla figura del presidente Gianni Zonin. Per il pubblico ministero Gianni Pipeschi, l'ex presidente di BpVi per 19 anni sarebbe stato tutt'altro che sprovveduto o a digiuno di questioni bancarie. Era anzi una figura forte, molto presente. Tradotto, per Pipeschi sarebbe stato impensabile che non potesse accorgersi delle baciate da oltre un miliardo che appesantivano il patrimonio della Popolare. «So quello che ho fatto e quello che non ho fatto. Sono tranquillo. Ho cercato sempre di fare il mio dovere, l'obiettivo era di far crescere la banca per salvarla», la dichiarazione di Zonin alla fine delle quattro ore di requisitoria mattutine di Pipeschi. Zonin è imputato per aggiotaggio, ostacolo agli organismi di vigilanza e falso in prospetto. «Non ho mai fatto imbrogli e questo mi ha dato e mi dà sempre serenità. Sono sempre stato rigoroso», ha poi aggiunto l'ex presidente. «Veda quante banche sono crollate... forse è sfuggita di mano una situazione che è stata affrontata con sistemi ... mi riferisco anche alla Banca d'Italia, che ha fatto il suo lavoro come ha sempre fatto, con l'ufficio studi, i suoi funzionari... ci siamo trovati dal mare Adriatico all'oceano Pacifico».

Il pm Luigi Salvadori nel pomeriggio si è occupato di un altro imputato, il manager Massimiliano Pellegrini. Poi è rientrato in scena Pipeschi per analizzare il ruolo dell'ex consigliere Giuseppe Zigliotto. Le richieste di pena della procura dovrebbero essere formulate martedì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA