L'UDIENZA

Finanziamenti baciati per oltre un miliardo hanno fatto affondare Popolare Vicenza. È questa sostanzialmente la tesi dei pubblici ministeri Luigi Salvadori e Gianni Pipeschi che ieri hanno iniziato la loro requisitoria nel processo che vede sul banco degli imputati l'ex presidente Gianni Zonin, l'ex consigliere Giuseppe Zigliotto e quattro ex manager apicali dell'istituto finito in liquidazione coatta amministrativa a fine del giugno 2017 azzerando gli investimenti di 118mila azionisti: Emanuele Giustini, Andrea Piazzetta, Paolo Marin e Massimiliano Pellegrini. Con la Popolare di Vicenza in liquidazione come responsabile amministrativo.

Per circa sette ore i pm hanno ricostruito la vicenda che ha portato al crac miliardario. In mattinata ha iniziato a parlare Salvadori, che avrebbe affermato come il fenomeno dei finanziamenti della banca correlati all'acquisto di azioni della stessa - le cosiddette baciate - fosse di portata enorme dal punto di vista quantitativo - oltre un miliardo non detratto dal patrimonio di vigilanza - soggettivo (cioè coinvolgesse soci diventati col tempo importanti azionisti della banca allora cooperativa) e temporale, affondando le sue radici fin dal 2008. Un fenomeno che è andato a ingrossarsi esponenzialmente con gli anni arrivando a dimensioni monstre dopo il 2012. Salvadori avrebbe ricordato come un centinaio di testimonianze portate in processo abbiano descritto oltre 400 milioni di operazioni baciate e che questo fenomeno abbia dato un'immagine della banca patrimonialmente e finanziariamente del tutto distorta, ingannando di fatto i soci e portandoli a continuare a investire nelle azioni. In questo gioco di specchi starebbero i reati di falso in prospetto e aggiotaggio. Anche le perizie ufficiali del professor Bini, che attestavano un valore dell'azione di Popolare Vicenza di 62 euro, secondo i pm erano in partenza falsate proprio dai dati gonfiati che l'istituto avrebbe fornito all'esperto. Gli organi di vigilanza, nello specifico la Bce e la Banca d'Italia, secondo i pm solo con l'ispezione del 2015 hanno individuato il cancro che si stava mangiando la banca, configurando quindi quel reato di ostacolo alla loro vigilanza che ha permesso proprio alla Banca d'Italia di essere ammessa come parte civile. Una gran parte dell'arringa di ieri del pm Pipeschi si sarebbe concentrata sullo smontare la tesi portata da qualche testimone che Banca d'Italia fosse stata informata della presenza delle baciate fin dal 2012.

LA RIPRESA

Oggi l'arringa della pubblica accusa riprende per concludersi il 10 dicembre. Il 15 sarà la volta delle parti civili. In gennaio la parola ai difensori dei sei imputati - ieri in mattinata era presente Zonin non Zigliotto, c'erano anche Giustini e Pellegrini, non Piazzetta e Marin. In aula pochi avvocati di parte civile delle migliaia di risparmiatori che si sono costituiti: Renato Bertelle, Michele Vettore e Paolo Ciccotto.

