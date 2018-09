I piccoli azionisti di Atlantia: «La Consob valuti cosa fa il governo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROROMA È allarme tra i piccoli azionisti per la ridda di dichiarazioni del governo su Atlantia che schiaccia il titolo ai minimi con il rischio di perdite irreparablii. Si invoca un ruolo più incisivo della Consob, e si annuncia l'intenzione di costituirsi nel procedimento penale, mentre tra gli analisti cresce lo sconcerto per la gestione della vicenda da parte dell'esecutivo. Nel mirino anche la questione degli atti secretati che rischia di stravolgere il metodo stesso nell'analisi di una società quando non risponde più solo alle...