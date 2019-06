I metalmeccanici scendono in piazza: 90 mila posti a rischio nell'industria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAROMA I metalmeccanici hanno scioperato per otto ore e sono scesi in piazza ieri a Milano, Firenze e Napoli per chiedere a governo e imprese di mettere al centro lavoro, industria, diritti e salari. Politiche assenti per i sindacati visto che, sintetizza il segretario della Fim-Cisl, Marco Bentivogli, «il Governo in questa permanente campagna elettorale fa un po' come Schettino: si avvicina alla scogliera per prendere applausi ma sta facendo affondare la nave». I confederali hanno dato una prova unitaria nel percorso partito a Roma...