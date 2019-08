CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I mercati di solito non amano l'incertezza ma in questa crisi di governo, con lo spread che scende (moderatamente) e la Borsa che sale, sta accadendo esattamente il contrario. Una contraddizione però solo apparente e che non dipende né dal sostegno degli investitori a qualche disegno politico né dalla preferenza per la nascita di un nuovo governo purchessia. Piuttosto, viene positivamente celebrato il funerale di un esecutivo, quello pentaleghista, economicamente disastroso e, soprattutto, l'allontanarsi di eversive ipotesi di uscita...