LA RICHIESTA

ROMA Il tempo passa e il licenziamento per i 406 lavoratori dell'ex Embraco, società attiva nel settore della refrigerazione che dovrebbe allearsi con la bellunese Acc in Italcomp, si avvicina. Così cominciano a fioccare gli appelli e le richieste di incontro con gli esponenti del governo Draghi. Per il sindaco di Chieri, Alessandro Sicchiero, salvare i posti di lavoro deve essere una priorità del governo e auspica che «il neo ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e il neo ministro al Lavoro, Andrea Orlando, prendano immediatamente in mano il dossier relativo al progetto Italcomp e autorizzino il ricorso alla cassa integrazione Covid e il prolungamento degli ammortizzatori sociali per i lavoratori della ex Embraco/Ventures, per interrompere i licenziamenti avviati dal curatore fallimentare».

PROBLEMI DI LIQUIDITÀ

Anche i sindacati, dopo la riunione che ha confermato i licenziamenti, hanno chiesto un incontro con i due ministri e in attesa di questo indicano che restano tutte da verificare le ipotesi relative a un eventuale assorbimento di lavoratori ex Embraco da parte di Acc. L'azienda bellunese infatti, non ha ancora risolto i problemi di liquidità che ne stanno mettendo a rischio la continuità produttiva. In questa fase, concludono i sindacati, la priorità è sospendere i licenziamenti e trovare una soluzione per dare continuità di reddito a tutti i 400 lavoratori. Resta urgente un intervento incisivo del Mise e delle Regioni coinvolte per concretizzare il progetto Italcomp.

