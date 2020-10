IL RAPPORTO

ROMA In cinque anni hanno più che raddoppiato fatturato e utili, con il lockdown la loro ascesa è stata ancora più rapida, ma in quanto a tasse sono le aziende che le pagano di meno: in media appena il 16,4% dell'utile. Sono i giganti del web, che riescono a infilarsi agevolmente nelle maglie del fisco approfittando dei regimi agevolati di paesi come Irlanda e Singapore. In questo modo i primi 25 colossi - analizzati da uno studio Mediobanca - tra il 2015 e il 2019 sono riusciti a risparmiare complessivamente ben 46 miliardi di imposte. La palma va a Microsoft che nel quinquennio ha potuto usufruire di un risparmio fiscale di 14,2 miliardi di euro. Seguono Alphabet e Facebook con 11,6 miliardi e 7,5 miliardi di tasse risparmiate nel mondo.

I TRUCCHI IN ITALIA

Da noi nel 2019 le filiali dei giganti del WebSoft hanno versato al fisco quasi 70 milioni di euro: è un tax rate effettivo del 32,1% dice Mediobanca. Che però ha potuto mappare il solo fatturato aggregato delle filiali italiane, pari a 3,3 miliardi nel 2019. Non quello di tutte le vendite generate in Italia, molte si presume attraverso controllate situate all'estero. Due gli esempi: in quei 70 milioni pagati al fisco italiano ce ne sono solo 10 di Amazon. La quale però in realtà ha versato al nostro erario 84 milioni di euro, calcolando anche le tasse sulle vendite a clienti italiani - ed è l'unica multinazionale del web che lo ha comunicato -ma fatturate da controllate straniere (per un totale di circa 4,5 miliardi nel 2019). Altro esempio Netflix: in Italia ha solo cinque dipendenti, con una piccola società che ha dichiarato un fatturato di appena 221 milioni di euro, un risultato ante imposte di 16 milioni e tasse pagate per 6 milioni. La gran parte degli abbonamenti fatti dagli italiani con Netflix però passano per una società lussemburghese, che non fornisce dati disaggregati per area territoriale. In quanto a occupati, in Italia i giganti del web danno lavoro a oltre undicimila lavoratori, mille in più rispetto al 2018. Oltre la metà (seimila persone) lavorano nel gruppo Amazon.

A livello globale il fatturato delle prime 25 multinazionali del web lo scorso anno ha superato i mille miliardi (1.014 per la precisione). Gli utili aggregati hanno toccato 146 miliardi (+24,1%). Ogni gigante WebSoft ha mediamente prodotto 18 milioni di utili netti al giorno (erano 7 milioni nel 2015). Gli addetti nel mondo sono oltre 2,2 milioni di persone (+90% rispetto al 2015).

Il lockdown ha dato una spinta ancora più forte alla crescita. Mentre gran parte delle aziende manifatturiere sono state costrette a chiudere, gli acquisti sul web hanno preso il volo. Risultato: nel primo semestre 2020 la grande manifattura ha subito un calo dell'11%, i colossi del web hanno aumentato le vendite del 17% grazie all'e-commerce, in particolare schizzato del 31%.

Giusy Franzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA