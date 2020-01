VICENZA Grandi investitori finanziari vogliono salire sulle Selle Royal, la famosa azienda vicentina che controlla il 25% del mercato mondiale delle selle da bicicletta. La banca d'affari svizzera Ubs ha ricevuto in incarico esplorativo per raccogliere e valutare le manifestazioni di interesse che da tempo in via informale la famiglia azionista riceve da parte di private equity internazionali. Per il momento, l'obbiettivo della famiglia Bigolin è di accogliere nell'azionariato un forte partner finanziario per spingere la crescita internazionale del gruppo fondato nel 1956 da Riccardo Bigolin e oggi guidato dalla figlia Barbara, amministratore delegato, presidente e azionista insieme alle due sorelle. Selle Royal controlla anche un'aienda in Gran Bretagna, una negli Stati Uniti e una in Cina, e genera 130 milioni di euro di ricavi e 14,6 milioni di euro di ebitda anche grazie a una quota di export del 90%. I grandi marchi veneti del settore delle biciclette sono da tempo nel mirino dei fondi di investimento: nel 2016 Pinarello è passata al fondo L-Catterton, e un anno fa anche la bellunese Manifattura Valcismon, specializzata in abbigliamento tecnico, ha ceduto il 40% al fondo Equinox.

