I DATIROMA Occupazione in calo ad agosto con una riduzione pesante soprattutto per le donne: nel mese - secondo i dati diffusi dall'Istat - si registrano 80.000 occupati in meno rispetto a luglio, 68.000 dei quali donne, ma il saldo resta positivo sullo stesso mese dell'anno scorso con 162.000 unità in più. Rispetto a gennaio si registra una crescita di 430.000 occupati mentre rispetto al periodo pre pandemia mancano all'appello 390.000...