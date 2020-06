COSTRUZIONI

VENEZIA I costruttori veneti all'attacco della proroga dello split payment ma anche molto critici sulle manovre del governo. «E anche l'Ecobonus del 110% per i lavori di risparmio energetico rischia di tradursi in un favore solo ai grandi gruppi dell'energia», denuncia Mauro Cazzaro, presidente di Ance Padova, l'organizzazione di Confindustria da un centinaio di soci che in settembre si fonderà con la sorella trevigiana dando vita ad Ance Assindustria Venetocentro. «La proroga dello split payment, cioè il versamento dell'Iva direttamente allo Stato da parte del committente pubblico, è solo una manovra per fare cassa, basta la fattura elettronica per combattere l'evasione - commenta Cazzaro, imprenditore di Trebaseleghe (Padova), 20 dipendenti con l'azienda di costruzioni di famiglia da una decina di milioni di fatturato -. Abbiamo anticipato i soldi della cassa integrazione dei nostri addetti ma finanziamenti del governo per le nostre aziende non si sono visti. Anche le banche che dovrebbero dare prestiti sono ferme: non basta la garanzia dello Stato contro le insolvenze». E manca anche l'ossigeno per proseguire i lavori: solo lo split payment in Veneto ha sottratto 450 milioni di liquidità al settore. Il tutto con tempi di pagamento della Pubblica amministrazione ancora biblici: in media di 4,5 mesi. «Le norme europee non vengono mai rispettate e perdiamo anche 3 mesi prima di poter emettere una fattura», sottolinea Cazzaro.

Il governo ha cercato di dare una scossa al settore varando due grandi agevolazioni fiscali: Ecobonus del 110% (paghi 60 e ti viene rimborsato in cinque anni 66) per le spese per il risparmio energetico e Sisma bonus per le ristrutturazioni anti terremoto. «L'Ecobonus è un'idea buona ma che rischia di agevolare solo i grandi gruppi energetici come l'Enel, che hanno fondi per anticipare le spese, e di essere impossibile da utilizzare per le piccole e medie imprese di costruzioni - spiega il presidente Ance Padova -. Il governo deve chiarire due parametri per farlo funzionare: chi si porta a casa i crediti fiscali e chi certifica i costi per evitare trucchi? Questa incertezza blocca le banche, che forse attendono il 18 luglio e i decreti attuativi per attivare i finanziamenti. Il governo però deve concretizzare la norma con norme semplici e chiare, accessibili al grande mercato». Conclusione? «Tutte le aziende stanno ricevendo migliaia di telefonate ma non siamo in grado di dare risposte e quindi non è ancora partito nessun lavoro». Poi c'è il consolidamento. «Un po' meglio va il Sisma bonus perché permette anche la demolizione del fabbricato. Ma le aree interessate sono poche. Tutte le zone 4 a basso rischio sismico non sono comprese: quindi Treviso sì, Padova, Rovigo e Venezia no - dice Cazzaro -. Altro problema sono i tempi stretti per finire i lavori: dicembre 2022 è ancora troppo poco. Non si può rilanciare un settore in profonda crisi con tempistiche ristrette e procedure molto complesse».

NO AL MODELLO GENOVA

C'è chi invoca il modello ponte di Genova... «Non possiamo passare da un'emergenza all'altra, bisogna cercare l'equilibrio. Ricordo che Cimolai aveva un bellissimo progetto e non ce l'ha fatta. Non ditemi che non c'è la possibilità in Italia di fare delle gare serie, ben fatte». Anche in tempi di Covid. «A proposito: le misure di sicurezza anti virus ci portano maggiori costi del 10-15% sulla gestione di cantieri in essere, chi li paga? - si domanda Cazzaro -. E poi ci sono i rischi da malattia professionale. Per fortuna l'Inail sembra che ci stia venendo incontro, speriamo lo faccia presto».

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA