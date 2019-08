CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CONTIROMA Unicredit rivede le indicazioni di performance del 2019 dovendo tener conto dall'andamento della semestrale dove i principali dati sono stati sotto le stime. E in Borsa il titolo ha subito pesanti riflessi durante l'intera seduta di ieri, caratterizzata da stop and go, chiudendo in calo del 5,51% a 9,71 euro. «In un contesto di tassi di interesse più bassi per un periodo più lungo, abbiamo deciso di modificare la nostra guidance sui ricavi dell'esercizio 2019 da 19 a 18,7 miliardi», ha annunciato l'Ad di UniCredit, Jean Pierre...