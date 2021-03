I CONTI

ROMA Si è chiuso con utili e margini in crescita (rispettivamente +4% e +1,7%) il 2020 della pandemia per il Gruppo Caltagirone. Ieri il consiglio di amministrazione della Caltagirone Spa, presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato il progetto di bilancio. Un anno in emergenza, segnato da un lockdown che ha paralizzato la nostra economia e da un contesto di generale incertezza, al quale «le società del Gruppo», spiega la nota diffusa dalla società, «hanno reagito tempestivamente» con «interventi per garantire la salute e la sicurezza della forza lavoro», ma anche «per recuperare efficienza in termini di costi».

Nel dettaglio, la holding, fortemente radicata nei settori del cemento, dell'editoria, dei grandi lavori, nell'immobiliare e finanziario, ha chiuso l'anno con un risultato netto positivo pari a 85,4 milioni (contro 82,1 milioni del 2019), mentre il risultato di gruppo è pari a 44,8 milioni (+1,6% rispetto al 2019). I ricavi operativi per 1,43 miliardi (in calo del 3%) hanno invece risentito principalmente della «diminuzione dei ricavi nei settori delle costruzioni e dell'editoria, compensati in parte dall'incremento delle vendite di cemento», precisa ancora la società. Ha tenuto bene invece il Margine operativo lordo, positivo per 277,2 milioni (più 1,7%) proprio grazie agli interventi di efficienza.

Nello stesso tempo, il risultato operativo, al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 169,2 milioni, è positivo per 108 milioni (era di 114,4 milioni nel 2019), ed include la svalutazione di 53,7 milioni delle attività immateriali a vita indefinita relative alle testate dei quotidiani: nel 2019 la svalutazione si era fermata a 35,4 milioni.

In base al metodo del patrimonio netto, il valore delle partecipazioni risulta quindi pari a 5 milioni (a fronte dei 3,9 milioni nel 2019) includendo effetti delle società collegate estere in capo a Cementir Holding NV nonché delle collegate di Vianini Lavori. Infine, il risultato netto della gestione finanziaria è risultato negativo per 6,6 milioni, in miglioramento rispetto al 2019, quando era stato negativo per 9,6 milioni. In forte miglioramento l'indebitamento finanziario a 103,5 milioni (contro 272,4 milioni al 31 dicembre 2019), grazie al positivo flusso di cassa della gestione ordinaria, alla cessione di azioni quotate e ai dividendi percepiti su azioni quotate al netto degli investimenti in titoli quotati e dei dividendi distribuiti.

Leggera diminuzione del patrimonio netto a 2.067 milioni (era 2.146 milioni nel 2019) di cui 1.096 milioni di competenza del gruppo (1.134 milioni nel 2019). Sulla base di tali risultanze, il cda proporrà all'assemblea la distribuzione di un dividendo invariato a 0,07 euro per azione.

