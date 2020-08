LA SEMESTRALE

ROMA Tim ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile netto di 678 milioni (+ 23%), un indebitamento finanziario netto sceso di 1.697 milioni nei sei mesi e 2,4 miliardi anno su anno. La perdita di linee fisse consumer si è azzerata nel trimestre, mentre le linee mobili sono rimaste stabili e sono stati oltre 500 mila i nuovi clienti in fibra. I ricavi da servizi, a 7,3 miliardi (-7,4%), risentono degli effetti dell'emergenza Covid e della razionalizzazione del portafoglio prodotti, mentre l'Ebitda organico (3,5 miliardi) scende del 6,9% secondo i numeri approvati ieri dal cda che ha fatto il punto sulle altre iniziative strategiche. Tra queste il dossier sulla rete rinviato a fine mese, la valorizzazione delle torri mobili con l'accordo con Ardian Infrastructure per l'acquisizione di una quota di minoranza nella holding che detiene la partecipazione di Tim in Inwit e prevede un incasso per il gruppo telefonico di circa 1,6 miliardi. Sul tavolo anche il dossier in Brasile, dove attraverso Tim Brasil e insieme a Vivo e Claro, il gruppo ha presentato un'offerta vincolante di 16,5 miliardi di reais (2,7 miliardi di euro) per le attività mobili del Gruppo Oi.

R. Amo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

