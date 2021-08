Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROVVEDIMENTOROMA Google e le altre aziende di servizi digitali dovranno riconoscere agli editori un equo compenso per l'utilizzo online di prodotti giornalistici. Con il decreto legislativo esaminato ieri in via preliminare dal Consiglio dei ministri, in attuazione della direttiva europea sul diritto d'autore, viene fissato un principio molto importante le cui modalità di applicazione dovranno essere stabilite dall'Autorità garante...