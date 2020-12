LA PROTESTA

ROMA «La chiusura dei centri commerciali favorisce il rischio di assembramenti e ostacola l'accesso ai beni di prima necessità. Beni disponibili nei negozi in città, ma non nei centri commerciali: le restrizioni contraddittorie previste nel nuovo dcpm creano ostacoli immotivati ai consumatori e moltiplicano il rischio assembramenti». È quanto scrivono in una nota congiunta ANCC-Coop, ANCD-Conad, CNCC - Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, Confimprese e Federdistribuzione che esprimono preoccupazione per il Dpcm varato ieri e chiedono «con urgenza un intervento di modifica delle norme contenute nel Dpcm, eliminando le limitazioni agli esercizi che operano nei centri commerciali».

Un intervento che - sostengono - produrrebbe un vantaggio per i consumatori, per le imprese e per la salute pubblica, riducendo il rischio degli assembramenti. Secondo i centri commerciali, in primo luogo «la chiusura dei punti vendita non alimentari dei centri commerciali nei giorni festivi e pre-festivi del periodo natalizio è una misura contraddittoria rispetto all'obiettivo della prevenzione sanitaria». «Il secondo elemento è l'incertezza generata dalle interpretazioni restrittive delle attività di vendita dei supermercati e ipermercati nei centri commerciali con il divieto di vendere prodotti non alimentari presenti sugli scaffali».

