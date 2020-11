IL CASO

ROMA L'appuntamento è già in agenda a breve. Dopo il clamore suscitato dall'inchiesta della Procura di Genova che ha portato all'arresto dell'ex numero uno di Autostrade Giovanni Castellucci, sarà quella la prima occasione in cui i rappresentanti della seconda generazione (Alessandro, Sabrina, Christian e Franca) dei quattro rami della famiglia Benetton si troveranno faccia a faccia - in fisico o in remoto è ancora da decidere - con Gianni Mion, presidente di Edizione, la holding capofila del gruppo, storico punto di riferimento del colosso trevigiano.

Giovedì di prima mattina, all'indomani delle notizie sull'inchiesta e alla pubblicazione sui giornali di frammenti di sue conversazioni telefoniche, Mion, molto amareggiato dalle interpretazioni date ad alcune sue frasi intercettate, ha mandato una mail ai rappresentanti della famiglia mettendo a disposizione il suo incarico. «Sono disponibile a andarmene quando voi lo deciderete» è stato, in estrema sintesi, il messaggio che il manager ha inviato ai quattro discendenti dei fondatori dell'impero Benetton.

Un segnale chiaro che, per chi conosce Mion, non nasconde certo l'intenzione di abbandonare il gruppo in un momento così complesso, né può essere letto come una diretta conseguenza dei fatti emersi dall'inchiesta di Genova. Se contestualizzate e lette con attenzione infatti, le intercettazioni telefoniche diffuse in questi giorni, in particolare quelle relativa alla conversazione con il professor Giorgio Brunetti e quelle con l'ad di Atlantia Carlo Bertazzo, dimostrano che Mion era assai critico verso quella che i magistrati hanno definito «la disinvolta gestione aziendale di Castellucci» e alla spregiudicata scelta di contenere le spese sulla manutenzione della rete autostradale per massimizzare gli utili societari di Aspi.

L'obiettivo e il senso della mossa di Mion sono diversi: uscire in modo condiviso da Edizione, chiudendo nei fatti un ciclo e lasciando libera la famiglia di assumere le scelte che ritiene più opportune e adeguate sia per ciò che riguarda la governance e le strategie future del gruppo. Una disponibilità a farsi da parte che, secondo quanto filtra dagli ambienti di Ponzano Veneto, i Benetton sarebbero intenzionati ad accettare, chiedendo però al manager di restare al suo posto finché non sarà scelto un nuovo presidente di Edizione. Una figura evidentemente ancora da individuare e che andrebbe ad affiancare il nuovo amministratore delegato di Edizione: una posizione chiave scoperta però da diversi mesi e per la quale è in pole position Luigi Ferraris, manager di riconosciuta qualità e solidità, con una lunga esperienza nel settore infrastrutture e attualmente a capo di Terna.

Ferraris ha avuto contatti con i Benetton anche negli ultimi giorni, ma non ha ancora sciolto le sue riserve. Del tutto fuori gioco è invece il banchiere Diego De Giorgi, uomo di Goldman Sachs, che non è mai stato davvero in corsa per la guida del gruppo trevigiano. I prossimi giorni e le prossime settimane saranno dunque particolarmente impegnativi per i Benetton chiamati a fare i conti con gli strascichi delle nuove inchieste giudiziarie, ma anche a ridisegnare la governance eil futuro di Edizione con la probabile, e questa volta definitiva, uscita di scena del manager che per decenni ha affiancato la famiglia.

Tutto ciò senza dimenticare che sullo sfondo c'è sempre l'infinita trattativa per la cessione della quota di controllo di Autostrade a Cassa depositi e prestiti (Cdp). Una vicenda che, dopo le novità emerse dalla Procura di Genova, ha segnato una ennesima battuta d'arresto. Su questo fronte comunque non si dovrebbero registrare novità almeno per ciò che riguarda il management impegnato nella trattativa. Anche l'eventuale uscita di Mion non dovrebbe avere conseguenze sul ruolo e la posizione dei due manager del gruppo, il presidente di Atlantia Fabio Cerchiai e l'amministratore delegato Carlo Bertazzo, che in questi mesi hanno tessuto i rapporti con il governo e Cdp.

