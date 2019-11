I 200 immobili della banca vicentina finiscono al colosso Bain Capital

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CESSIONEVICENZA Il mattone di Popolare Vicenza ha trovato dopo due anni un compratore: Bain Capital Credit ha acquisito Immobiliare Stampa, la società che custodisce il tesoro di 200 immobili dell'ex Bpvi, dallo storico Palazzo Thiene di Vicenza alle ex sedi di Popolare Vicenza Milano e Roma in Largo del Tritone, rimasti fuori dal passaggio degli attivi a Banca Intesa. A cedere il 99,92% della società consortile per azioni sono stati i commissari della banca in liquidazione.Immobiliare Stampa dispone di beni immobili dislocati in sei...