L'APPUNTAMENTO

ROMA Confindustria riparte da Torino, città dove 110 anni fa è nato il primo nucleo dell'associazione degli industriali. In un luogo altamente simbolico come le Officine Grandi Riparazioni - Ogr, dove si riparavano i treni e oggi s'intrecciano passato e futuro, il leader Vincenzo Boccia rilancia la mission di Confindustria, «una grande istituzione che non è solo categoria, quindi sindacato d'impresa, ma anche attore sociale». La crescita dell'Italia rallenta e per reagire «bisogna puntare su tre grandi assi che sono infrastrutture, formazione, con un grande piano di inclusione dei giovani, e semplificazione».

Boccia spiega che «siamo un grande Paese industriale, gli imprenditori italiani sono i migliori al mondo e su questa potenzialità si può costruire un grande percorso di convergenza». Confindustria vuole aiutare il governo «con una visione di medio termine larga, pensando alla grande» e invita le parti sociali a condividere obiettivi. «Serve fiducia perché se non hai un sogno e una speranza non guardi al futuro di una comunità», sottolinea Boccia che vede nella Brexit «un'occasione per attrarre nuovi investimenti», mentre il Coronavirus potrebbe rappresentare un problema economico globale.

LA ROTTA

Il messaggio positivo di Boccia sul Paese è condiviso dall'ex premier Romano Prodi che considera temporaneo il rallentamento economico e invita «a essere ottimisti e fiduciosi perché le crisi passano e se abbiamo un disegno forte vinciamo». Poi la visione sulle relazioni industriali; «Se il Paese avesse un solo sindacato sarebbe meglio. Il sistema industriale è uno solo, al suo interno ci sono diverse proprietà. Sarebbe meraviglioso che succedesse la stessa cosa con i sindacati». E ancora: «Lo sostengo da tanti anni il pluralismo sindacale non giova al Paese. P erché è per definizione un sindacato deve andare più avanti dell'altro e in questo caso la concorrenza non può essere virtuosa, è una concorrenza che non ha senso perchè il Paese è unico», sostiene lo stesso Prodi.

Un disegno che non è condiviso dalle diverse sigle presenti nel Paese. Sicuramente non lo è dalle parti dell'Ugl: «Il pluralismo sindacale, semmai, è una ricchezza per il nostro Paese», fa sapere a distanza Paolo Capone. Ma, più, in generale, anche il numero della Uil, Carmelo Barbagallo, presente alle Ogr, propone di «riprendere il cammino tutti insieme con un Patto per il Paese». In platea ci sono i tre sfidanti per la presidenza - Licia Mattioli, vicepresidente con delega all'Internazionalizzazione, il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi e il presidente degli industriali Giuseppe Pasini - ma negli interventi ufficiali il tema della successione a Boccia, che a maggio passerà il testimone, non fa capolino. Ci sono la sindaca Chiara Appendino e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il presidente degli industriali torinesi, Dario Gallina e di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro. Una mattinata di studio con il contributo di storici e giornalisti, del politologo francese Marc Lazar, dell'economista Innocenzo Cipolletta, mentre sugli schermi scorrono le immagini di protagonisti della storia di Confindustria e di Torino, in primo piano l'Avvocato Gianni Agnelli e Sergio Pininfarina.

L. Ram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

