Hera, via libera al dividendo rinnovato il patto tra i Comuni

SERVIZI LOCALIBOLOGNA Da Hera una pioggia di milioni per gli azionisti e tra questi spicca il Comune di Padova che incasserà più di 4,3 milioni anche dopo la cessione di una fetta importante della sua quota negli anni scorsi.L'assemblea dei soci della multiutility con base a Bologna e attività in tutto il Nordest, anche Udine e Trieste, ha approvato la distribuzione di un dividendo di 9,5 centesimi di euro per azione (+ 5,5%). L'assemblea di Hera ha anche approvato il bilancio dell'esercizio 2017 chiuso con un fatturato di 6.136,9 milioni...