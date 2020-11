IL BILANCIO

VENEZIA Gruppo Hera, utile nei nove mesi in leggera crescita mentre tengono i margini della controllata nel Nordest AcegasApsAmga, che segna una trimestrale con 103 milioni di ebitda. La recente partnership con Ascopiave, consolidata a inizio anno, che attraverso EstEnergy ha dato vita al maggior operatore di energia del Nordest, ha portato al superamento di oltre 3,3 milioni di clienti complessivi.

Si sono chiusi con un utile netto pari di 244,7 milioni, in rialzo dell'1,1% rispetto ai 242 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente, i primi nove mesi del 2020 per Hera. Con l'utile di pertinenza degli azionisti del gruppo (tra questi i Comuni di Padova, Trieste e Udine), che sale a 233,1 milioni di euro rispetto ai 230,8 milioni al 30 settembre 2019 (+1%). La multiutility del Nordest ha riportato ricavi pari a 4,9 miliardi - erano stati 5 miliardi nel 2019 - mentre il margine operativo lordo si è attestato a a 806,2 milioni di euro, in rialzo del 2,6%, rispetto ai 785,8 milioni del 2019.

Il Mol dell'area gas che comprende i servizi di distribuzione e vendita di gas metano, teleriscaldamento e gestione calore è pari a 249,9 milioni al 30 settembre 2020, con un aumento del 4,2% rispetto ai 239,8 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Questa crescita, in termini sia di ricavi sia di volumi venduti, è stata ottenuta principalmente grazie alla partnership con Ascopiave, con l'acquisizione delle società del gruppo EstEnergy e di AmgasBlu, e all'aggiudicazione di quattro lotti del servizio di ultima istanza e di due lotti del servizio di default. L'operazione con Ascopiave ha inciso, infine, in maniera significativa anche sull'aumento dei clienti gas, pari a oltre 2 milioni alla fine dei primi nove mesi del 2020, con una crescita di oltre 550 mila unità rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente (+ 37,8%).

Guardando agli investimenti operativi, questi si sono attestati a 333,6 milioni. Oltre al finanziamento di questi investimenti e al pagamento di dividendi, la positiva generazione di cassa ha consentito di sostenere anche investimenti finanziari, riferiti principalmente all'operazione strategica con Ascopiave e all'acquisto di azioni proprie a seguito delle opportunità di mercato. La solidità patrimoniale del gruppo è riflessa nella posizione finanziaria netta, che si conferma in linea con i 3.274,2 milioni del 31 dicembre 2019, attestandosi nei primi nove mesi a 3.284,5 milioni, includendo il valore della put di Ascopiave su EstEnergy.

La controllata AcegasApsAmga assesta a 103,2 milioni, «sostanzialmente in linea con l'anno precedente», il margine operativo lordo di periodo. «I risultati positivi di questo terzo trimestre - osserva l'Ad Robertp Gasparetto - assumono un valore ancor più significativo nel contesto assai difficile in cui sono maturati e confermano l'ottima capacità dell'Azienda di presidiare le efficienze operative». L'emergenza sanitaria, aggiunge, «non ha determinato battute d'arresto negli investimenti. In ambito gas è proseguita, a Trieste, l'opera di riqualificazione della rete». Per quanto riguarda la pubblica illuminazione, conclude, «il trimestre ha visto l'aggiudicazione della gara per i lavori di potenziamento del depuratore di Ca' Nordio a Padova, uno degli investimenti AcegasApsAmga più rilevanti per gli anni a venire. Entro fine anno è attesa la progettazione esecutiva, propedeutica ai lavori che inizieranno nel 2021».

