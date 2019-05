CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

HERACON ASCOPIAVE3 MILIONI DI CLIENTISe l'offerta non vincolante per il ramo di vendita di gas ed elettricità della società di servizi Ascopiave dovesse andare a buon fine, significherebbe per Hera poter superare la soglia «dei 3 milioni di clienti». Lo ha spiegato l'Ad della multiutility con sede a Bologna Stefano Venier durante l'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio di esercizio del 2018: «Abbiamo presentato una proposta assieme ad altri operatori la scorsa settimana. Solo nell'ultimo anno la base del gruppo è cresciuta di...