Hasbro compra Peppa Pig per 4 miliardi Il colosso cresce con Entertainment One

L'OPERAZIONEROMA Peppa Pig entra a far parte dell'universo di My Little Pony, del Monopoli, dei Transformers e dei Power Rangers. L'americana Hasbro scommette sull'intrattenimento e acquista la canadese Entertainment One per 4 miliardi di dollari (circa 3,6 miliardi di euro), puntando a conquistare i bambini in età prescolare. Per Hasbro si tratta di una scommessa per il rilancio dopo la chiusura di Toys R' Us, che ha creato non poche difficoltà ai produttori di giochi alle prese con la sfida di riconquistare bambini sempre più tecnologici...