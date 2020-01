H-FARM

ROSSI SI É DIMESSO

IN CDA GRIGNOLO

Il cda di H-Farm, società tecnologica trevigiana presieduta da Riccardo Donadon, a seguito delle dimissioni di Maurizio Rossi ha cooptato Alberto Grignolo in sua sostituzione. Grignolo, classe 73, laureato in Economics all'università Bocconi di Milano, è entrato sin dall'inizio a far parte di Yoox, il gruppo delle vendite online di lusso.

GRUPPO CARRARO

CONCHETTO NUOVO

DIRETTORE GENERALE

Andrea Conchetto (foto) nuovo direttore generale del gruppo Carraro. Il manager vanta circa quindici anni di esperienza all'interno del gruppo metalmeccanico di Campodarsego (Padova) presieduto da Enrico Carraro, avendo ricoperto diverse funzioni in varie società come Agritalia, Carraro Argentina, Gear World, direttore logistico del Gruppo. Come direttore Andrea Conchetto riporterà direttamente all'amministratore delegato Alberto Negri. Nato a Vicenza nel 1970, Conchetto è laureato in Ingegneria Elettrotecnica presso l'Università di Padova.

IMMOBILIARE

HIG CAPITAL INVESTE

NEL RILANCIO DI PORTOPICCOLO

Hig Realty Partners - divisione dedicata agli investimenti real estate del fondo d'investimento internazionale Hig Capital con 31 miliardi di capitale in gestione - ha perfezionato l'investimento nel complesso turistico di Portopiccolo, il borgo affacciato sul golfo di Trieste. L'operazione, di un valore complessivo di circa 150 milioni, è stata attuata in collaborazione con Investire sgr e ha previsto l'ingresso di Hig all'interno di un nuovo fondo immobiliare appositamente costituito e gestito dalla stessa per completare il piano di rilancio di Portopiccolo iniziato dal gruppo Rizzani de Eccher.

VINO

ALLEGRINI DISTRIBUTORE ITALIA

PER THIBAULT LIGER-BELAIR

Con l'inizio del 2020 il gruppo Allegrini con base a Fumane (Verona) diventa importatore e distributore in Italia di Thibault Liger-Belair, che produce e commercia vino francese a Nuits Saint-Georges.

