VENEZIA Renzo Rosso cambia strategie di diversificazione ed esce da due società trevigiane: H-Farm (digitale) ed EcorNaturaSì (supermercati bio). Il fondatore e proprietario del gruppo di moda Otb e di Diesel ha ceduto l'11,4% che deteneva nella fattoria digitale tramite la holding di partecipazioni Red Circle (che ha in portafoglio una quota di Masi e un hotel a Cortina, l'Ancora). Ad acquisire è stato il fondatore di H-Farm, Riccardo Donadon che ora ha il 22,85% della società quotata in Borsa (ieri + 20,77%) che il 7 settembre inaugurerà l'innovativo Campus di Roncade (Treviso), polo di istruzione dall'asilo all'università. H-Farm ha in cantiere un impegnativo rafforzamento di capitale da 20 milioni e punta nel 2024 a ricavi per 126 milioni con un Ebitda di 12 milioni. Nel 2019 la società ha chiuso con consistenti perdite e a dicembre aveva già visto Cattolica investire altri 7 milioni. L'aumento è stato deciso nei giorni scorsi dal cda e potrebbe vedere l'entrata di nuovi soci.

«La decisione del fondatore di aumentare la propria posizione nella società è stata sicuramente apprezzata dal mercato - afferma Alberto Grignolo, da sei mesi Ad di H-Farm, in passato tra i fondatori del portale della moda Yoox nel quale aveva investito anche Rosso -. Non credo che vi sia stato un tema legato a divergenze gestionali. Siamo all'interno di un processo di aumento di capitale - 10 milioni in equity e 10 milioni come prestito obbligazionario - quindi penso che sia possibile che entrino anche nuovi soci. Una parte dell'aumento, che servirà a portare a regime il Campus dopo gli investimenti da 100 milioni di Cattolica e Cdp, è infatti riservato a investitori istituzionali». Grignolo è ottimista: «Il nostro modello di Campus anticipa la trasformazione che la scuola e il mondo del lavoro oggi deve affrontare dopo la pandemia. Il Covid è un'incognita per qualsiasi azienda: noi però abbiamo le conoscenze e gli spazi per affrontare la pandemia al meglio: H-Farm è tarata per avere circa un migliaio di utenti già oggi, il Campus sarà tre volte più grande», sottolinea Grignolo, che non teme l'entrata di Generali in Cattolica, che acquisì l'area di quasi 2mila ettari della tenuta di Ca' Tron ed è socio di maggioranza del fondo Ca' Tron H-Campus che ha finanziato l'operazione: «Compagnie come Cattolica e Generali conoscono bene le potenzialità di questi investimenti immobiliari», assicura.

Una partita che non vedrà in campo Rosso, entrato nella fattoria delle start up nel 2011. La Red Circle Investments, l'holding di famiglia per le diversificazioni, punta ad altro: società innovative nella sanità e del riciclo ambientale. Compagine forse molto più dinamiche di EcorNaturaSì, il colosso dei negozi biologici di San Vendemiano (Treviso) da quasi 400 milioni di fatturato 2019, di cui Rosso aveva il 26%. L'uscita del Circolo Rosso, entrato in EcorNaturaSì nel 2013, ha portato all'ingresso contestuale di due nuovi azionisti: il 9% ora fa capo a Bio Iniziative srl (legata alla diocesi di Trento) mentre la lussemburghese Luisante è al 5%. Il restante 10% è andato al maggior azionista, la Ulirosa spa che sale al 48%. Il 2% residuo è passato alla Alpa della famiglia Parravicini Crespi.

