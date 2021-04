Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

INNOVAZIONEVENEZIA H-Farm chiude in rosso per 14,7 milioni il 2020 per un fatturato di 51,7 milioni (- 16,4%).La piattaforma d'innovazione e incubatore d'impresa nato a Ca' Tron (Treviso) nel 2005 e quotata all'Aim dal novembre 2015 registra, per il secondo anno consecutivo un utile consolidato negativo nel 2020 per 14,7 milioni (era a - 12,7 milioni nel 2019). L'Ebitda adjusted della gestione caratteristica risulta negativo per 3,9 milioni...