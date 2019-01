H-Farm festeggia i primi margini operativi positivi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INFORMATICATREVISO A tre anni dalla quotazione in Borsa, H-Farm vede i suoi margini operativi in utile. Per la prima volta, il gruppo del digitale, con sede a Ca' Tron, tra le province di Treviso e Venezia, chiuderà l'esercizio 2018 con un Ebitda in positivo. Il dato è stato anticipato dal fondatore e amministratore delegato Riccardo Donadon in una lettera agli azionisti. L'anno scorso l'indicatore era in perdita per 1,6 milioni, importo comunque dimezzato rispetto all'annata ancora precedente.La società del trattore rosso, 700 addetti...