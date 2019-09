H-Campus, parte il polo dell'innovazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVATREVISO Scuola, impresa e innovazione digitale si uniscono nella campagna al confine tra provincie di Treviso e Venezia, per dare vita un polo scolastico unico in Europa e forse anche nel mondo. Ne è sicuro Riccardo Donadon, mentre può finalmente tagliare il nastro del cantiere dell'H-Campus, il superprogetto formativo nato in seno ad H-Farm, principale gruppo italiano del digitale. Tra un anno, se tutto procederà secondo i piani, in questo spicchio di terra a ridosso del Sile, ci saranno duemila studenti e un migliaio tra...