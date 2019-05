Guzzetti, addio con polemica «Non torna il duce, però...»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COMMIATOROMA Spread, Europa, immigrati, fascismo. Il commiato di Giuseppe Guzzetti dalla scena nazionale è stato in linea con il carattere del personaggio che, anche durante il suo lungo regno, spesso si è mosso controcorrente. «Quando si fanno dichiarazioni come in Europa cambio tutto, andiamo oltre il 3%, lo spread me lo mangio a colazione, poi devi spiegare cosa succede quando lo spread va oltre 250 punti, un livello insopportabile per noi. Abbiamo perso un sacco di soldi in questi mesi, forse lo spread ha qualche collegamento con i...